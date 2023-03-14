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У Херсоні знову пролунали вибухи

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Херсон, Вівторок 14 березня 2023 15:21
У Херсоні знову пролунали вибухи Фото: У Херсоні знову пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 14 березня, у Херсоні знову пролунали звуки вибухів. Повітряна тривога у місті та області оголошена не була.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Херсоні вчергове лунають вибухи", - йдеться у повідомленні.

Місцева влада та військові поки не коментували ситуацію у місті.

Зазначимо, що сьогодні вранці у Херсоні вже лунали вибухи.

Окрім того, вчора енергетики потрапили під обстріл у Херсонській області.

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