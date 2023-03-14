Фото: У Херсоні знову пролунали вибухи (GettyImages)

У вівторок, 14 березня, у Херсоні знову пролунали звуки вибухів. Повітряна тривога у місті та області оголошена не була.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".