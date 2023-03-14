Фото: В Херсоне снова раздались взрывы (GettyImages)

Во вторник, 14 марта, в Херсоне снова раздались звуки взрывов. Воздушная тревога в городе и области не была объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".