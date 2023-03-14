В Херсоне снова раздались взрывы
Фото: В Херсоне снова раздались взрывы (GettyImages)
Во вторник, 14 марта, в Херсоне снова раздались звуки взрывов. Воздушная тревога в городе и области не была объявлена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В Херсоне в очередной раз раздаются взрывы", - говорится в сообщении.
Местные власти и военные пока не комментировали ситуацию в городе.
Отметим, что сегодня утром в Херсоне уже раздавались взрывы.
Кроме того, вчера энергетики попали под обстрел в Херсонской области.
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