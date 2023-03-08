У Херсоні знову пролунали вибухи
Ілюстративне фото: у Херсоні знову пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні, 8 березня, у Херсоні мешканці знову почули вибухи. Повітряну тривогу в Херсонській області поки не оголошували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Офіційні джерела поки що не розкривають більш докладних деталей інциденту і не називають причин вибухів.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Херсоні сьогодні вранці теж було чути вибухи.
Також ми писали, що в Херсонській області сьогодні чоловік підірвався на вибухівці, яку залишили окупанти.
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