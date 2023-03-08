В Херсоне снова прозвучали взрывы
Иллюстративное фото: в Херсоне снова прозвучали взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня, 8 марта, в Херсоне жители снова услышали взрывы. Воздушную тревогу в Херсонской области пока не объявляли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Официальные источники пока не раскрывают более подробных деталей инцидента и не называют причин взрывов.
Напомним, ранее стало известно, что в Херсоне сегодня утром тоже были слышны взрывы.
Также мы писали, что в Херсонской области сегодня мужчина подорвался на взрывчатке, которую оставили оккупанты.
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