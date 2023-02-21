У вівторок, 21 лютого, у Херсоні знову пролунали вибухи. У місті та області повітряну тривогу не оголошували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"У Херсоні знову чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття. Там необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про те, що небезпека минула.
Нагадаємо, сьогодні росіяни вдарили по Херсону з РСЗВ.
Окупанти обстріляли житлові квартали, об’єкти критичної інфраструктури, дитячий садочок, лікарню, приватні гаражі та автомобілі у місті.
Кількість постраждалих внаслідок сьогоднішнього обстрілу російськими загарбниками зупинки громадського транспорту у Херсоні зросла до 16.
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