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У Херсоні знову пролунали вибухи

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Херсон, Вівторок 21 лютого 2023 16:53
У Херсоні знову пролунали вибухи Фото: У Херсоні знову пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 21 лютого, у Херсоні знову пролунали вибухи. У місті та області повітряну тривогу не оголошували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Херсоні знову чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття. Там необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про те, що небезпека минула.

Нагадаємо, сьогодні росіяни вдарили по Херсону з РСЗВ.

Окупанти обстріляли житлові квартали, об’єкти критичної інфраструктури, дитячий садочок, лікарню, приватні гаражі та автомобілі у місті.

Кількість постраждалих внаслідок сьогоднішнього обстрілу російськими загарбниками зупинки громадського транспорту у Херсоні зросла до 16.

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