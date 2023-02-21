Фото: У Херсоні знову пролунали вибухи (Getty Images)

У вівторок, 21 лютого, у Херсоні знову пролунали вибухи. У місті та області повітряну тривогу не оголошували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".