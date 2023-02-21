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В Херсоне снова раздались взрывы

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Херсон, Вторник 21 февраля 2023 16:53
В Херсоне снова раздались взрывы Фото: В Херсоне снова раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 21 февраля, в Херсоне снова раздались взрывы. В городе и области воздушную тревогу не объявили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что граждане должны немедленно пройти к укрытию. Там необходимо находиться, пока не появится информация о том, что опасность миновала.

Напомним, сегодня россияне ударили по Херсону из РСЗО.

Оккупанты обстреляли жилые кварталы, объекты критической инфраструктуры, детский сад, больницу, частные гаражи и автомобили в городе.

Число пострадавших в результате сегодняшних обстрелов российскими захватчиками остановки общественного транспорта в Херсоне возросло до 16.

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