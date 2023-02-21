Фото: В Херсоне снова раздались взрывы (Getty Images)

Во вторник, 21 февраля, в Херсоне снова раздались взрывы. В городе и области воздушную тревогу не объявили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".