У Херсоні знову пролунали вибухи

"У Херсоні знову чути вибухи", - йдеться у повідомленні.

Наразі офіційної інформації щодо обстрілів немає.

Нагадаємо, сьогодні вже повідомлялося про вибухи у Херсоні . Проте у військовій адміністрації інформації жодної не повідомляли.

Крім того, 23 січня росіяни обстріляли будинки в Антонівці на Херсонщині . Уламки снарядів впали у двір. Тоді загинула одна людина.

Додамо, що 22 січня окупанти25 разів обстріляли територію Херсонської області з артилерії, мінометів, танків та РСЗВ.

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