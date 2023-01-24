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У Херсоні знову пролунали вибухи

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Херсон, Вівторок 24 січня 2023 20:50
У Херсоні знову пролунали вибухи Фото: У Херсоні знову пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок у Херсоні знову пролунали вибухи. Повітряну тривогу у місті та області не оголошували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

"У Херсоні знову чути вибухи", - йдеться у повідомленні.

Наразі офіційної інформації щодо обстрілів немає.

Нагадаємо, сьогодні вже повідомлялося про вибухи у Херсоні . Проте у військовій адміністрації інформації жодної не повідомляли.

Крім того, 23 січня росіяни обстріляли будинки в Антонівці на Херсонщині . Уламки снарядів впали у двір. Тоді загинула одна людина.

Додамо, що 22 січня окупанти25 разів обстріляли територію Херсонської області з артилерії, мінометів, танків та РСЗВ.

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Херсон Вибух Війна Росії проти України
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