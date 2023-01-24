Во вторник в Херсоне вновь прогремели взрывы. Воздушную тревогу в городе и области не объявляли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

"В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в сообщении.

На данный момент официальной информации по поводу обстрелов нет.

Напомним, сегодня уже сообщалось о взрывах в Херсоне. Однако в военной администрации информации никакой не сообщали.

Кроме того, 23 января россияне обстреляли дома в Антоновке Херсонской области. Обломки снарядов упали во двор. Тогда погиб один человек.

Добавим, что 22 января оккупанты 25 раз обстреляли территорию Херсонской области из артиллерии, минометов, танков и РСЗО.

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