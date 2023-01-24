В Херсоне вновь прогремели взрывы
Фото: В Херсоне вновь прогремели взрывы (Getty Images)
Во вторник в Херсоне вновь прогремели взрывы. Воздушную тревогу в городе и области не объявляли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в сообщении.
На данный момент официальной информации по поводу обстрелов нет.
Напомним, сегодня уже сообщалось о взрывах в Херсоне. Однако в военной администрации информации никакой не сообщали.
Кроме того, 23 января россияне обстреляли дома в Антоновке Херсонской области. Обломки снарядов упали во двор. Тогда погиб один человек.
Добавим, что 22 января оккупанты 25 раз обстреляли территорию Херсонской области из артиллерии, минометов, танков и РСЗО.
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