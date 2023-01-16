У Херсоні знову пролунали вибухи

Сьогодні, 16 січня, вдень жителі Херсона вже вчетверте з ранку чують вибухи. В області поки що не оголошували повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Офіційні джерела поки що не розкривали більш детальних подробиць та не називали причини вибуху.
Оновлено 16:14
Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський розповів, що росіяни сьогодні продовжують обстрілювати Херсон.
"Багато "прильотів". Намагайтеся більше часу залишатися в безпечних місцях", - додав він.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти обстріляли дитячу лікарню у Херсоні.
Також ми писали, що вибухи у Херсоні чули сьогодні приблизно о 14:30.
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