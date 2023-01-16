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У Херсоні знову пролунали вибухи

Ілюстративне фото: у Херсоні знову пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 16 січня, вдень жителі Херсона вже вчетверте з ранку чують вибухи. В області поки що не оголошували повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Офіційні джерела поки що не розкривали більш детальних подробиць та не називали причини вибуху.

Оновлено 16:14

Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський розповів, що росіяни сьогодні продовжують обстрілювати Херсон.

"Багато "прильотів". Намагайтеся більше часу залишатися в безпечних місцях", - додав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти обстріляли дитячу лікарню у Херсоні.

Також ми писали, що вибухи у Херсоні чули сьогодні приблизно о 14:30.

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ХерсонвибухиВійна Росії проти України