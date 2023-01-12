Ілюстративне фото: у Херсоні знову пролунали вибухи (Getty Images)

У четвер, 12 січня, у Херсоні місцеві жителі вже кілька разів за день чують вибухи. В області наразі не оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".