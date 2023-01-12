У Херсоні знову пролунали вибухи
Ілюстративне фото: у Херсоні знову пролунали вибухи (Getty Images)
У четвер, 12 січня, у Херсоні місцеві жителі вже кілька разів за день чують вибухи. В області наразі не оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Офіційні джерела поки що не розкривають більш детальної інформації про подію та не називають причини вибухів.
Нагадаємо, вибухи жителі Херсона сьогодні вже чули приблизно о 13:45 та вранці.
Також ми писали, що, за даними Генштабу, росіяни продовжують зміцнювати оборону на Херсонщині.
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