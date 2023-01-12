Херсон знову чує вибухи

У Херсоні місцеві жителі знову чують вибухи. Що вже не вперше за сьогоднішній день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"У Херсоні чути вибухи", - пишуть в мережі.

Зазначимо, раніше ми писали про звуки вибухів, які чули мешканці Херсона сьогодні вранці.

Нагадаємо, як розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, вчора окупанти "пішли на рекорд", обстрілявши територію області 90 разів.

Також вчора повідомлялося, що росіяни обстріляли й об'єкт критичної інфраструктури міста, внаслідок чого постраждали цивільні.

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