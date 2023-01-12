Иллюстративное фото: в Херсоне снова раздались взрывы (Getty Images)

В четверг, 12 января, в Херсоне местные жители уже несколько раз за день слышат взрывы. В области пока не объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".