ua ru
Чт, 12 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Херсоне снова раздались взрывы

Новина українською →
Херсон, Четверг 12 января 2023 15:55
В Херсоне снова раздались взрывы Иллюстративное фото: в Херсоне снова раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В четверг, 12 января, в Херсоне местные жители уже несколько раз за день слышат взрывы. В области пока не объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Официальные источники пока не раскрывают более детальной информации о происшествии и не называют причин взрывов.

Напомним, взрывы жители Херсона сегодня уже слышали примерно в 13:45 и утром.

Также мы писали, что, по данным Генштаба, россияне продолжают укреплять оборону в Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон вибухи Война России против Украины
NEWS
Россия пойдет ва-банк. Данилов рассказал, чего ждать в годовщину войны
Россия пойдет ва-банк. Данилов рассказал, чего ждать в годовщину войны
DAILY
Битва за Соледар. Что происходит в боях под Бахмутом и как меняется фронт на Донбассе
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Битва за Соледар. Что происходит в боях под Бахмутом и как меняется фронт на Донбассе