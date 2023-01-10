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У Херсоні знову пролунали вибухи

Ілюстративне фото: у Херсоні знову пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Херсоні у вівторок, 10 січня, увечері пролунали вибухи. Повітряна тривога в області наразі не оголошена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Офіційні джерела поки що не розкривали більш детальної інформації про вибухи та не назвали їх причину.

Оновлено 22:32

За інформацією місцевого Telegram-каналу, "прильоти" у Херсоні зафіксували в районі дитячої лікарні.

Нагадаємо, сьогодні приблизно о 17:50 у Херсоні також було чути вибухи, але більш детальної інформації про інцидент місцева влада не розкривала.

Також ми писали, що, за словами голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича, 10 січня обстріляли один із районів Херсона, внаслідок чого є загиблий.

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