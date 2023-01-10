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У Херсоні повідомляють про вибухи

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Херсон, Вівторок 10 січня 2023 17:55
У Херсоні повідомляють про вибухи Фото: У Херсоні повідомляють про вибухи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 10 січня, у Херсоні пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

"У Херсоні чути вибухи", - йдеться у повідомленні.

На даний момент ні в місті, ні в області повітряна тривога не оголошувалась. Офіційна інформація про вибухи поки що відсутня.

Нагадаємо, у понеділок, 9 січня, у Херсоні вдруге за вечір пролунали вибухи. Через попадання снаряда почалася пожежа у приватному житловому будинку.

Крім того, російські військові обстріляли Херсон. Удар припав на житловий квартал міста, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

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Херсон Вибух Війна Росії проти України
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