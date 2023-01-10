У Херсоні повідомляють про вибухи

У вівторок, 10 січня, у Херсоні пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

"У Херсоні чути вибухи", - йдеться у повідомленні.

На даний момент ні в місті, ні в області повітряна тривога не оголошувалась. Офіційна інформація про вибухи поки що відсутня.

Нагадаємо, у понеділок, 9 січня, у Херсоні вдруге за вечір пролунали вибухи. Через попадання снаряда почалася пожежа у приватному житловому будинку.

Крім того, російські військові обстріляли Херсон. Удар припав на житловий квартал міста, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

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