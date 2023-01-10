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В Херсоне снова прозвучали взрывы

Иллюстративное фото: в Херсоне снова прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Херсоне во вторник, 10 января, вечером, прозвучали взрывы. Воздушная тревога в области пока не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Официальные источники пока не раскрывали более детальной информации о взрывах и не назвали их причину.

Обновлено 22:32

По информации местного Telegram-канала, "прилеты" в Херсоне зафиксировали в районе детской больницы.

Напомним, сегодня примерно в 17:50 в Херсоне также были слышны взрывы, но более детальной информации об инциденте местные власти не раскрывали.

Также мы писали, что, по словам главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича, 10 января обстреляли один из районов Херсона, в результате чего есть погибший.

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