У Херсоні знову пролунали вибухи
Ілюстративне фото: у Херсоні знову пролунали вибухи (Getty Images)
У Херсоні сьогодні, 27 грудня, місцеві мешканці почули нові вибухи увечері. Повітряна тривога в області не оголошено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
За їхньою інформацією, причиною вибухів є черговий обстріл міста з ракетних систем залпового вогню.
При цьому представники місцевої влади поки що не підтверджують інформацію про удари росіян.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 27 грудня внаслідок чергового обстрілу росіян у Херсоні було пошкоджено пологове відділення.
Також ми писали, що 27 грудня росіяни обстріляли тимчасово окуповане місто Олешки Херсонської області.
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