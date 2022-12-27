Ілюстративне фото: у Херсоні знову пролунали вибухи (Getty Images)

У Херсоні сьогодні, 27 грудня, місцеві мешканці почули нові вибухи увечері. Повітряна тривога в області не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.