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У Херсоні знову пролунали вибухи

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Херсон, Вівторок 27 грудня 2022 23:03
У Херсоні знову пролунали вибухи Ілюстративне фото: у Херсоні знову пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Херсоні сьогодні, 27 грудня, місцеві мешканці почули нові вибухи увечері. Повітряна тривога в області не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

За їхньою інформацією, причиною вибухів є черговий обстріл міста з ракетних систем залпового вогню.

При цьому представники місцевої влади поки що не підтверджують інформацію про удари росіян.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 27 грудня внаслідок чергового обстрілу росіян у Херсоні було пошкоджено пологове відділення.

Також ми писали, що 27 грудня росіяни обстріляли тимчасово окуповане місто Олешки Херсонської області.

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Херсон вибухи Війна Росії проти України
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