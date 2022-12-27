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В Херсоне снова прогремели взрывы

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Херсон, Вторник 27 декабря 2022 23:03
В Херсоне снова прогремели взрывы Иллюстративное фото: в Херсоне снова прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Херсоне сегодня, 27 декабря, местные жители услышали новые взрывы вечером. Воздушная тревога в области не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По их информации, причиной взрывов является очередной обстрел города из ракетных систем залпового огня.

При этом представители местной власти пока не подтверждают информации об ударах россиян.

Напомним, ранее стало известно, что 27 декабря в результате очередного обстрела россиян в Херсоне было повреждено родильное отделение.

Также мы писали, что 27 декабря россияне обстреляли временно оккупированный город Олешки Херсонской области.

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