Иллюстративное фото: в Херсоне снова прогремели взрывы (Getty Images)

В Херсоне сегодня, 27 декабря, местные жители услышали новые взрывы вечером. Воздушная тревога в области не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.