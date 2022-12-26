У Херсоні знову пролунали вибухи

У Херсоні вкотре за день пролунали гучні вибухи. Про їхні причини поки що нічого не повідомляється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Cуспільне .

Жителів обласного центру закликали по можливості перебувати у сховищах, або дотримуватись правил "двох стін". Попереднього разу в місті було чути вибухи о 19:00.

Раніше РБК-Україна писала про те, як росіяни обстріляли центр Херсона, внаслідок чого загинули більше десятка людей, а 64 отримали поранення.

Також повідомлялося, що минулої доби російські окупанти 33 рази обстріляли Херсонську область. Ворог застосував низку озброєнь, у тому числі артилерію та РСЗВ.

Також нещодавно ворог завдав по Херсону ударів із реактивної та ствольної артилерії із застосуванням фосфорних боєприпасів.

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