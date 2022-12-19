У Херсоні знову пролунали вибухи

Сьогодні, 19 грудня, у Херсоні місцеві жителі вкотре почули вибухи. Повітряна тривога в області наразі не оголошена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" у Telegram.
Офіційні джерела поки що не розкривають деталі надзвичайної події у місті.
Нагадаємо,сьогодні вранці у Херсоні після кількох вибухів пропало світло.
Також ми писали, що окупанти сьогодні завдали чергового удару по будівлі Херсонської обласної військової адміністрації.
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