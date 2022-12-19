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У Херсоні знову пролунали вибухи

Ілюстративне фото: у Херсоні знову пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 19 грудня, у Херсоні місцеві жителі вкотре почули вибухи. Повітряна тривога в області наразі не оголошена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" у Telegram.

Офіційні джерела поки що не розкривають деталі надзвичайної події у місті.

Нагадаємо,сьогодні вранці у Херсоні після кількох вибухів пропало світло.

Також ми писали, що окупанти сьогодні завдали чергового удару по будівлі Херсонської обласної військової адміністрації.

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ХерсонВибухВійна Росії проти України