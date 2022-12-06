У Херсоні знову пролунали вибухи

У Херсоні у вівторок, 5 грудня, вчетверте за день пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне Херсон ".

Зазначається, що у період з 14:50 до 15:23 у місті було чути дві серії вибухів.

Поки що офіційно інформації про причини вибухів немає. Місцеві Telegram-канали також не повідомляють про можливі "прильоти".