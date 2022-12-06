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В Херсоне вновь прогремели взрывы

Фото: в Херсоне вновь прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Херсоне во вторник, 5 декабря, четвертый раз за день прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Херсон".

Отмечается, что в период с 14:50 до 15:23 в городе было слышно две серии взрывов.

Пока официально информации о причинах взрывов нет. Местные Telegram-каналы также не сообщают о возможных "прилетах".

Напомним, 4 декабря российские военные обстреляли здание Херсонского следственного изолятора. Часть помещений повреждены, среди работников есть раненые.

Кроме того, сообщалось, что в воскресенье оккупанты 46 раз обстреляли Херсонскую область. Враг бил из артиллерии, танков, минометов, РСЗО по мирным жителям. Один человек погиб, двое ранены.

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Херсонвибухи