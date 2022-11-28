У Херсоні знову пролунали вибухи

У понеділок, 28 листопада, увечері в Херсоні вже тричі на день лунали вибухи. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Жителям міста та області необхідно залишатися в укриттях. При цьому проводити фото- та відеозйомку місця "прильотів" заборонено.

Офіційні джерела поки що не розкривали більш докладних деталей події.

Нагадаємо, 28 листопада у Херсоні місцеві жителі вже двічі чули вибухи.

Також ми писали, що, за словами голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича, за минулу добу російські окупанти 30 разів обстріляли Херсонську область і, зокрема, Херсон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.