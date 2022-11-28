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У Херсоні знову пролунали вибухи

Ілюстративне фото: у Херсоні знову пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У понеділок, 28 листопада, увечері в Херсоні вже тричі на день лунали вибухи. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Офіційні джерела поки що не розкривали більш докладних деталей події.

Жителям міста та області необхідно залишатися в укриттях. При цьому проводити фото- та відеозйомку місця "прильотів" заборонено.

Нагадаємо, 28 листопада у Херсоні місцеві жителі вже двічі чули вибухи.

Також ми писали, що, за словами голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича, за минулу добу російські окупанти 30 разів обстріляли Херсонську область і, зокрема, Херсон.

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