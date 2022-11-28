У Херсоні в черговий раз пролунали вибухи

Вдень 28 листопада у Херсоні пролунали чергові вибухи. Тривогу у місті не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне Херсон ".

Також не повідомляється про причини вибуху.

Офіційної інформації про вибухи від влади та військової адміністрації міста наразі немає.

Нагадаємо, вранці у Херсоні також було чути вибухи. Проте інформації про "прильоти" не було.

Як повідомлялося, вчора росіяни вдарили по лініях електропередач, які живлять Херсон.

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