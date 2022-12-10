У Херсоні знову прогриміли вибухи

Зазначимо, що повітряну тривогу не оголошували ні в Херсоні, ні в області.

Поки офіційних коментарів щодо ситуації в місті немає.

РБК-Україна повідомляло, що частина Херсона залишилася без світла через нічні та ранкові обстріли загарбників.

Нагадаємо, 9 грудня росіяни 51 раз обстріляли Херсонську область, двоє людей загинули, ще восьмеро - зазнали поранень.

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