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В Херсоне снова прогремели взрывы

Иллюстративное фото: в Херсоне снова прогремели взрывы (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Херсоне в субботу, 10 декабря, прогремели взрывы. Это уже шестое сообщение о взрывах за день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Отметим, что воздушная тревога не была объявлена ни в Херсоне, ни в области.

Пока официальных комментариев по поводу ситуации в городе нет.

РБК-Украина сообщало, что часть Херсона осталась без света из-за ночных и утренних обстрелов захватчиков.

Напомним, 9 декабря россияне 51 раз обстреляли Херсонскую область, два человека погибли, еще восемь - получили ранения.

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ХерсонВзрывВойна России против Украины