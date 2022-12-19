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У Херсоні знову "прильоти": у мережі повідомляють про сильну пожежу

Фото: У Херсоні знову пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Херсоні вдень 19 грудня пролунали чергові вибухи. За інформацією мешканців, внаслідок обстрілу спалахнула сильна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Повідомляється, що після вибухів над містом здіймається стовп диму.

Крім того, звуки вибухів чули у селищі міського типу Камишани.

Офіційної інформації про "прильоти" поки що немає.

Нагадаємо, сьогодні вранці 19 грудня ворог знову завдав удару по будівлі Херсонської обласної військової адміністрації.

Згодом стало відомо, що під час ранкового обстрілу загинув чоловік. Також учора росіяни вбили мешканця одного із населених пунктів Бериславського району.

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Херсонвибухи