В Херсоні знову лунають вибухи

У Херсоні знову лунають вибухи. Другий раз на день.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.
"У Херсоні знову чутно вибухи", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялось, сьогодні у Херсоні повідомляли про вибухи. Пізніше в ОВА розповіли про одного пораненого внаслідок обстрілу.
Також російські окупанти сьогодні, 10 січня, обстріляли один з районів Херсона. В результаті ворожої атаки загинув чоловік.
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