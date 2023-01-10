В Херсоне снова раздаются взрывы

В Херсоне снова гремят взрывы. Второй раз за день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media .

"В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, сегодня в Херсоне сообщали о взрывах. Позже в ОВА рассказали об одном раненом в результате обстрела.

Также российские оккупанты сегодня, 10 января, обстреляли один из районов Херсона. В результате вражеской атаки погиб мужчина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.