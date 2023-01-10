ua ru
Вт, 10 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти обстрілюють Херсон. Мешканців попередили про повторні "прильоти"

Новость на русском →
Херсон, Вівторок 10 січня 2023 10:50
Окупанти обстрілюють Херсон. Мешканців попередили про повторні "прильоти" Фото: окупанти обстрілюють Херсон 10 січня (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 10 січня, у Херсоні повідомляють про вибухи. Окупанти прямо зараз обстрілюють місто, мешканців попереджають про повторення "прильотів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться в повідомленні.

Перший заступник глави Херсонської облради Юрій Соболевський додав, що наразі відбувається черговий обстріл Херсона.

"Обережно можуть бути повторні прильоти", - написав він у Telegram.

Як повідомлялось, у понеділок, 9 січня, російські військові обстріляли Херсон. Удар припав на житловий квартал міста, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Також ввечері 9 січня російські війська вкотре обстріляли Херсон. Через влучання снаряда почалася пожежа в приватному житловому будинку. Загинула людина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Херсонська область
NEWS
ЗСУ просунулися під Кремінною, а ПВК "Вагнера" намагається наступати в Соледарі: карти боїв
ЗСУ просунулися під Кремінною, а ПВК "Вагнера" намагається наступати в Соледарі: карти боїв
DAILY
Чи вистачить Україні грошей? За рахунок чого країна житиме і хто їй допоможе у 2023 році
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Чи вистачить Україні грошей? За рахунок чого країна житиме і хто їй допоможе у 2023 році