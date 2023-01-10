Окупанти обстрілюють Херсон. Мешканців попередили про повторні "прильоти"

У вівторок, 10 січня, у Херсоні повідомляють про вибухи. Окупанти прямо зараз обстрілюють місто, мешканців попереджають про повторення "прильотів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media .

"Обережно можуть бути повторні прильоти", - написав він у Telegram .

Перший заступник глави Херсонської облради Юрій Соболевський додав, що наразі відбувається черговий обстріл Херсона.

"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, у понеділок, 9 січня, російські військові обстріляли Херсон. Удар припав на житловий квартал міста, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Також ввечері 9 січня російські війська вкотре обстріляли Херсон. Через влучання снаряда почалася пожежа в приватному житловому будинку. Загинула людина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.