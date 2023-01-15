У Херсоні знову лунають гучні вибухи

У Херсоні місцеві жителі знову чують гучні вибухи. Це вже не вперше за сьогоднішній день.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві та Telegram-канали.
"У Херсоні знову гучно, бережіть себе... Пишуть про вильоти в бік міста", - повідомляють місцеві пабліки.
Нагадаємо, також РБК-Україна писало про вибухи в Херсоні, які лунали раніше.
Згодом стало відомо, що російські окупанти обстріляли житловий квартал Херсона, внаслідок атаки країни-агресора є поранені.
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