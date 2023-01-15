У Харкові та області відновили електропостачання після обстрілів

Фахівці відновили електропостачання у Харкові та області. Світло у регіоні зникло у результаті вчорашніх російських обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

"До 1 години ночі 15 січня завдяки самовідданій роботі енергетиків у більшості споживачів електропостачання було відновлено. Станом на 8:30 заживлено 100% споживачів Харкова та області, які були відключені внаслідок обстрілів", - йдеться у повідомленні.

Синєгубов зазначив, що протягом доби окупанти обстрілювали Куп'янський, Чугуївський та Харківський райони. У Вовчанську пошкоджено навчальний заклад, інфраструктурні та промислові об'єкти. У Куп’янському район - неексплуатовану будівлю та об'єкт промисловості.

Нагадаємо, вчора окупанти під час масованої атаки у Харківській області зафіксували два "прильоти" в об‘єкт критичної інфраструктури. У регіоні запровадили аварійні відключення світла, а потім повідомили, що область повністю знеструмлена.

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