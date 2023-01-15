В Херсоне снова раздаются громкие взрывы
Фото: в Херсоне снова раздаются громкие взрывы (Getty Images)
В Херсоне местные жители снова слышат громкие взрывы. Это уже не первый раз за сегодня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные и Telegram-каналы.
"В Херсоне снова громко, берегите себя... Пишут о вылетах в сторону города", - сообщают местные паблики.
Напомним, также РБК-Украина писало о раздававшихся ранее взрывах в Херсоне.
Впоследствии стало известно, что российские оккупанты обстреляли жилой квартал Херсона, в результате атаки страны-агрессора есть раненные.
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