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В Херсоне снова раздаются громкие взрывы

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Херсон, Воскресенье 15 января 2023 13:19
В Херсоне снова раздаются громкие взрывы Фото: в Херсоне снова раздаются громкие взрывы (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Херсоне местные жители снова слышат громкие взрывы. Это уже не первый раз за сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные и Telegram-каналы.

"В Херсоне снова громко, берегите себя... Пишут о вылетах в сторону города", - сообщают местные паблики.

Напомним, также РБК-Украина писало о раздававшихся ранее взрывах в Херсоне.

Впоследствии стало известно, что российские оккупанты обстреляли жилой квартал Херсона, в результате атаки страны-агрессора есть раненные.

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