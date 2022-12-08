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У Херсоні знову чутно звуки вибухів

Фото: У Херсоні знову чутно звуки вибухів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 8 грудня, у Херсоні знову пролунали звуки вибухів. Повітряна тривога у місті та області оголошена не була.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Херсоні знову чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.

Наразі офіційних коментарів щодо поточної ситуації в місті від влади немає.

Нагадаємо, що сьогодні в Херсоні пролунали вибухи.

Російська армія минулої доби 30 разів обстріляла населені пункти Херсонської області. Внаслідок ударів загинуло двоє людей, ще одна поранена.

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