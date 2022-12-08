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Росіяни вчора 30 разів обстріляли Херсонську область: є жертви та руйнування

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Херсон, Четвер 08 грудня 2022 10:05
Росіяни вчора 30 разів обстріляли Херсонську область: є жертви та руйнування Фото: росіяни вчора 30 разів обстріляли Херсонську область (ВоєнТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Російська армія минулої доби 30 разів обстріляла населені пункти Херсонської області. Внаслідок ударів загинули двоє людей, ще одна поранена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

За словами начальника військової адміністрації, окупанти застосували артилерію, РСЗВ, танки та міномети.

"Через російські обстріли пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки. За минулу добу через обстріл рашистів загинули 2 цивільні особи, ще 1 житель Херсонської області отримав поранення", - зазначив він.

Нагадаємо, в Херсонській області під час проведення стабілізаційних заходів на каскаді ворожих мін підірвалися поліцейські, внаслідок чого 4 особи загинули.

Також ми писали, що окупанти обстріляли автотранспортне підприємство у Херсоні 6 грудня. Внаслідок атаки загинув співробітник.

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