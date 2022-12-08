Фото: У Херсоні знову чутно звуки вибухів (GettyImages)

У четвер, 8 грудня, у Херсоні знову пролунали звуки вибухів. Повітряна тривога у місті та області оголошена не була.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Херсоні знову чутно вибухи", - йдеться у повідомленні. Наразі офіційних коментарів щодо поточної ситуації в місті від влади немає.