В Херсоне снова слышны звуки взрывов

В четверг, 8 декабря, в Херсоне снова раздались звуки взрывов. Воздушная тревога в городе и области не была объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Пока официальных комментариев относительно текущей ситуации в городе от власти нет.

"В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня в Херсоне раздались взрывы.

Российская армия за минувшие сутки 30 раз обстреляла населенные пункты Херсонской области. В результате ударов погибло два человека, еще один ранен.

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