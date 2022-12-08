В Херсоне снова слышны звуки взрывов
Фото: В Херсоне снова слышны звуки взрывов (GettyImages)
В четверг, 8 декабря, в Херсоне снова раздались звуки взрывов. Воздушная тревога в городе и области не была объявлена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в сообщении.
Пока официальных комментариев относительно текущей ситуации в городе от власти нет.
Напомним, что сегодня в Херсоне раздались взрывы.
Российская армия за минувшие сутки 30 раз обстреляла населенные пункты Херсонской области. В результате ударов погибло два человека, еще один ранен.
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