У середу, 3 травня, у Херсоні знову пролунали звуки вибухів. У регіоні повітряну тривогу не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

" Суспільне " повідомляє, що у Херсоні знову чутно вибухи.

При цьому офіційної інформації про вибухи поки що немає.

"У Херсоні знову чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли гіпермаркет у Херсоні. Під час обстрілу вони вразили залізничний вокзал, район супермаркету та дитячого садка.

Раніше повідомлялося, що через обстріл Херсона загинули 19 людей, ще 47 - отримали поранення.

Президента України Володимир Зеленський повідомив, що станом на 21:09 в Херсонській області загинула 21 людина ще 48 поранено.

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