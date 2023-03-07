У Херсоні знову чути звуки вибухів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Наразі в області не оголошено повітряну тривогу. Також не надходила офіційна інформація про ситуацію у місті.

Біля 16:05 у місті знову було чути вибухи. Однак офіційні представники все ще не повідомляли про ситуацію у місті.