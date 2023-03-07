У Херсоні знову чути звуки вибухів
Фото: у Херсоні знову чути звуки вибухів (GettyImagеs)
У вівторок, 7 березня, жителі Херсону знову чули звуки вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Наразі в області не оголошено повітряну тривогу. Також не надходила офіційна інформація про ситуацію у місті.
Біля 16:05 у місті знову було чути вибухи. Однак офіційні представники все ще не повідомляли про ситуацію у місті.
Нагадаємо, протягом 6 березня російські військові випустили по Херсонській області 354 снаряди, внаслідок чого чотири людини отримали поранення.
Через це жителів Херсонської області закликають евакуюватися до більш безпечних регіонів та пояснюють, як це зробити безкоштовно.
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