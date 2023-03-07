В Херсоне снова слышны звуки взрывов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное".

В настоящее время в области не объявлена воздушная тревога. Также не поступала официальная информация о ситуации в городе.

Около 16:05 в городе снова было слышно взрывы. Однако официальные представители все еще не сообщали о ситуации в городе.