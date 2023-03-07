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В Херсоне снова слышны звуки взрывов

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Херсон, Вторник 07 марта 2023 15:55
В Херсоне снова слышны звуки взрывов Фото: в Херсоне снова слышны звуки взрывов (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Во вторник, 7 марта, жители Херсона снова слышали звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное".

В настоящее время в области не объявлена воздушная тревога. Также не поступала официальная информация о ситуации в городе.

Около 16:05 в городе снова было слышно взрывы. Однако официальные представители все еще не сообщали о ситуации в городе.

Напомним, в течение 6 марта российские военные выпустили по Херсонской области 354 снаряда, в результате чего четыре человека получили ранения.

Поэтому жители Херсонской области призывают эвакуироваться в более безопасные регионы и объясняют, как это сделать бесплатно.

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