В Херсоне снова слышны звуки взрывов
Фото: в Херсоне снова слышны звуки взрывов (GettyImagеs)
Во вторник, 7 марта, жители Херсона снова слышали звуки взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное".
В настоящее время в области не объявлена воздушная тревога. Также не поступала официальная информация о ситуации в городе.
Около 16:05 в городе снова было слышно взрывы. Однако официальные представители все еще не сообщали о ситуации в городе.
Напомним, в течение 6 марта российские военные выпустили по Херсонской области 354 снаряда, в результате чего четыре человека получили ранения.
Поэтому жители Херсонской области призывают эвакуироваться в более безопасные регионы и объясняют, как это сделать бесплатно.
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