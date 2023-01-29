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У Херсоні знову чути вибухи

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Херсон, Неділя 29 січня 2023 23:49
У Херсоні знову чути вибухи Фото: у Херсоні знову чути вибухи (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Херсоні в ніч проти 30 січня знову чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та місцеві Telegram-канали.

Місцеві жителі повідомляють про прильоти у Станіславі. Офіційної інформації наразі немає.

Нагадаємо, 29 січня Херсон перебував під масованим ударом ворожої артилерії, постраждало багато людей.

Внаслідок артилерійського обстрілу в житлових кварталах Херсона 29 січня загинули троє людей, ще шестеро отримали поранення.

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