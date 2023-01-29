У Херсоні знову чути вибухи
Фото: у Херсоні знову чути вибухи (Getty Images)
У Херсоні в ніч проти 30 січня знову чути вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та місцеві Telegram-канали.
Місцеві жителі повідомляють про прильоти у Станіславі. Офіційної інформації наразі немає.
Нагадаємо, 29 січня Херсон перебував під масованим ударом ворожої артилерії, постраждало багато людей.
Внаслідок артилерійського обстрілу в житлових кварталах Херсона 29 січня загинули троє людей, ще шестеро отримали поранення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.