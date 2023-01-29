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В Херсоне вновь слышны взрывы

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Херсон, Воскресенье 29 января 2023 23:49
В Херсоне вновь слышны взрывы Фото: в Херсоне вновь слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Херсоне в ночь на 30 января вновь слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне" и местные Telegram-каналы.

Местные жители сообщают о прилетах в Станиславе. Официальной информации на данный момент нет.

Напомним, 29 января Херсон находился под массированным ударом вражеской артиллерии, в результате чего пострадали многие люди.

В результате артиллерийского обстрела в жилых кварталах Херсона 29 января погибли три человека, еще шестеро получили ранения.

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