В Херсоне вновь слышны взрывы

В Херсоне в ночь на 30 января вновь слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне" и местные Telegram-каналы.

Местные жители сообщают о прилетах в Станиславе. Официальной информации на данный момент нет.

Напомним, 29 января Херсон находился под массированным ударом вражеской артиллерии, в результате чего пострадали многие люди.

В результате артиллерийского обстрела в жилых кварталах Херсона 29 января погибли три человека, еще шестеро получили ранения.

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