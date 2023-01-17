ua ru
Вт, 17 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Херсоні знову чути вибухи

Новость на русском →
Херсон, Вівторок 17 січня 2023 16:50
У Херсоні знову чути вибухи Фото: У Херсоні знову чути вибухи (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 17 січня, у Херсоні знову лунають вибухи. Повітряна тривога оголошена не була.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Херсоні знову чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.

Офіційної інформації наразі немає.

Місцеві Telegram-канали зазначають, що після "прильоту" було помітно дим.

Нагадаємо, що у вівторок, 17 січня, у Херсоні знову лунають вибухи. Це вже друге повідомлення про вибухи сьогодні.

Також у вівторок вночі, 17 січня, у Херсоні пролунало кілька вибухів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Херсон Херсонська область Війна в Україні
NEWS
Перша оцінка виконання рекомендацій Єврокомісії відбудеться у лютому, - Шмигаль
Перша оцінка виконання рекомендацій Єврокомісії відбудеться у лютому, - Шмигаль
DAILY
Віктор Кевлюк: Раніше ніж за півроку Росія не може провести серйозний наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Віктор Кевлюк: Раніше ніж за півроку Росія не може провести серйозний наступ