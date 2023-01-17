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В Херсоне снова слышны взрывы

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Херсон, Вторник 17 января 2023 16:50
В Херсоне снова слышны взрывы Фото: В Херсоне снова слышны взрывы (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 17 января, в Херсоне снова раздаются взрывы. Воздушная тревога объявлена не была.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Официальной информации пока нет.

Местные Telegram-каналы отмечают, что после прилета был заметен дым.

Напомним, что во вторник, 17 января, в Херсоне снова раздаются взрывы. Это уже второе сообщение о взрывах сегодня.

Также во вторник ночью, 17 января, в Херсоне раздалось несколько взрывов.

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