У Херсоні знову чути вибухи

У Херсоні сьогодні вдень, 17 грудня, знову чути гучні вибухи. За повідомленнями в соціальних мережах, місто знову зазнало обстрілу окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

Жителів обласного центру по можливості просять до закінчення обстрілу перебувати в укриттях, або по можливості дотримуватись правил "двох стін".

Нагадаємо, сьогодні у Херсоні вже кілька разів повідомляли про вибухи. Як розповів голова Херсонської ОВ Ярослав Янушевич, російські війська обстріляли геріатричний центр у селі Степанівка, яка знаходиться за 9 кілометрів від обласного центру.

Крім того, вранці внаслідок ворожого обстрілу Херсона загинув чоловік, ще одна жінка зазнала поранень.

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