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В Херсоне снова слышны взрывы

Фото: в Херсоне снова слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Херсоне сегодня днем, 17 декабря, снова слышны громкие взрывы. По сообщениям в социальных сетях, город снова подвергся обстрелу оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Жителей областного центра по возможности просят до окончания обстрела находиться в укрытиях, или по возможности соблюдать правило "двух стен".

Напомним, сегодня в Херсоне уже несколько раз сообщали о взрывах. Как рассказал глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, российские войска обстреляли гериатрический центр в селе Степановка, которая находится в 9 километрах от областного центра.

Кроме того, утром вследствие вражеского обстрела Херсона погиб мужчина, еще одна женщина получила ранения.

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