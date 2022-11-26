У Херсоні знову чути вибухи

У суботу, 26 листопада, у Херсоні пролунали звуки вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.
Місцеві мешканці повідомляють, що було чутно гучні звуки у Голій Пристані. Це місто на лівому березі Дніпра та перебуває під окупацією РФ. Зазначається, що це могли бути звуки "вильотів".
Зазначимо, що повітряну тривогу не оголошували ні у Херсоні, ні у Херсонській області. Поки офіційних коментарів щодо ситуації у місті немає.
Нагадаємо, що вчора у Херсоні пролунали вибухи.
Також у Херсоні під ворожий обстріл потрапив цивільний автомобіль, є постраждалі.
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