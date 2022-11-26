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В Херсоне снова слышны взрывы

Фото: В Херсоне снова слышны взрывы (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 26 ноября, в Херсоне раздались звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Местные жители сообщают, что слышны были громкие звуки в Голой Пристани. Этот город на левом берегу Днепра находится под оккупацией РФ. Отмечается, что это могли быть звуки "вылетов".

Отметим, что воздушная тревога не была объявлена ни в Херсоне, ни в Херсонской области. Пока официальных комментариев по поводу ситуации в городе нет.

Напомним, что вчера в Херсоне раздались взрывы.

Также в Херсоне во вражеский обстрел попал гражданский автомобиль, есть пострадавшие.

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