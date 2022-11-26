В Херсоне снова слышны взрывы

В субботу, 26 ноября, в Херсоне раздались звуки взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.
Местные жители сообщают, что слышны были громкие звуки в Голой Пристани. Этот город на левом берегу Днепра находится под оккупацией РФ. Отмечается, что это могли быть звуки "вылетов".
Отметим, что воздушная тревога не была объявлена ни в Херсоне, ни в Херсонской области. Пока официальных комментариев по поводу ситуации в городе нет.
Напомним, что вчера в Херсоне раздались взрывы.
Также в Херсоне во вражеский обстрел попал гражданский автомобиль, есть пострадавшие.
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